Жафяров не сыграл с «Барысом» из-за травмы, полученной на Евротуре

Нападающий нижегородского «Торпедо» Дамир Жафяров не принимал участия в матче с казахстанским «Барысом» (0:4) из-за травмы, сообщил главный тренер клуба Дэвид Немировски. Форвард получил травму в сборной России на Евротуре. Жафяров почти восстановился и примет участие в выездной серии.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Сразу после перерыва подопечные Андрея Скабелки открыли счёт: удачный бросок записал в актив нападающий Корбан Найт. С 46-й по 48-ю минуту казахстанский клуб забил ещё две шайбы, авторами которых стали форварды Егор Петухов и Дмитрий Шевченко. Вскоре Найт, отправив в ворота соперника ещё одну шайбу, установил окончательный счёт. Сухой матч записал в актив голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон.



«Торпедо» проиграло пятый матч подряд, не сумев забить «Барысу»