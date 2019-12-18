Скабелка: второй и третий период получились мощными, хочу поблагодарить «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги матча с «Торпедо» (4:0).



«Хорошая атмосфера на трибунах, это хочется отметить. А что касается игры, первый период был достаточно равным, с небольшим преимуществом «Торпедо». После паузы в чемпионате и мы, и соперник вкатывались в игру. Второй и третий периоды получились у нас довольно мощными, создали достаточно моментов. Хочу ребят поблагодарить за этот хоккей и за эту победу», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Торпедо».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Сразу после перерыва подопечные Андрея Скабелки открыли счёт: удачный бросок записал в актив нападающий Корбан Найт. С 46-й по 48-ю минуту казахстанский клуб забил ещё две шайбы, авторами которых стали форварды Егор Петухов и Дмитрий Шевченко. Вскоре Найт, отправив в ворота соперника ещё одну шайбу, установил окончательный счёт. Сухой матч записал в актив голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон.

«Торпедо» проиграло пятый матч подряд, не сумев забить «Барысу»