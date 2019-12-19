«Спартак» обменял голкипера Трушкова в «Адмирал»

«Спартак» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого карьеру во Владивостоке продолжит голкипер Александр Трушков, информирует пресс-служба московского клуба. Московский клуб взамен получит денежную компенсацию.

23-летний Трушков выступал в системе «Спартака» с 2013 года, а в КХЛ в общей сложности провёл 19 матчей. В среднем за встречу Александр пропускал 2,70 шайбы, отражая 90,0% бросков.

В нынешнем сезоне вратарь играл в составе фарм-клуба в ВХЛ. За воскренский «Химик» Александр сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ. В среднем за встречу Александр пропускал 2,16 шайбы, отражая 93,5% бросков.

Отметим, что приморский клуб неудачно сыграл в Китае, пропустив за два матча с «Куньлунь Ред Стар» 10 шайб. В этих матчах «Адмирал» обходился без основного голкипера Юхо Олкинуоры, который выбыл из строя не длительный срок.