«Калгари», «Детройт» и «Питтсбург» выставили по одному игроку на драфт отказов
Клубы Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз» выставили по одному игроку на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере».
«Калгари» поместил туда 27-летнего нападающего Остин Чарника, который провёл в этом сезоне 8 матчей и набрал 3 (1+2) очка, с показателем полезности «+1».
«Детройт» – 24-летнего вратаря Эрика Комри, на его счету 2 сыгранных матча и 1 выход на замену, пропуская в среднем 4,26 шайбы за игру, процент отраженных бросков составил 86,4%.
«Питтсбург» – 26-летнего форварда Стефана Ноусена, забившего 1 гол в 6 матчах и показателем полезности «0».
Игроки отправятся в АХЛ, если их не заберет другой клуб.
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