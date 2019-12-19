«Калгари», «Детройт» и «Питтсбург» выставили по одному игроку на драфт отказов

Клубы Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», «Детройт Ред Уингз» и «Питтсбург Пингвинз» выставили по одному игроку на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере».

«Калгари» поместил туда 27-летнего нападающего Остин Чарника, который провёл в этом сезоне 8 матчей и набрал 3 (1+2) очка, с показателем полезности «+1».

«Детройт» – 24-летнего вратаря Эрика Комри, на его счету 2 сыгранных матча и 1 выход на замену, пропуская в среднем 4,26 шайбы за игру, процент отраженных бросков составил 86,4%.

«Питтсбург» – 26-летнего форварда Стефана Ноусена, забившего 1 гол в 6 матчах и показателем полезности «0».

Игроки отправятся в АХЛ, если их не заберет другой клуб.