Фридман: источники в России сообщают, что Сорокин хочет обмена из «Айлендерс»

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию касательно будущего вратаря московского ЦСКА Ильи Сорокина, права на которого в НХЛ принадлежат клубу «Нью-Йорк Айлендерс».

«Несколько моих источников в России отреагировали на заметку о Илье Сорокине, который может подписать новый контракт в КХЛ.

Они считают, что Сорокин хочет обмена из «Айлендерс». Интерес может быть – он очень талантлив. Посмотрим, к чему это приведет», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.

«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.