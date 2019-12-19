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Фридман: источники в России сообщают, что Сорокин хочет обмена из «Айлендерс»

Фридман: источники в России сообщают, что Сорокин хочет обмена из «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию касательно будущего вратаря московского ЦСКА Ильи Сорокина, права на которого в НХЛ принадлежат клубу «Нью-Йорк Айлендерс».

«Несколько моих источников в России отреагировали на заметку о Илье Сорокине, который может подписать новый контракт в КХЛ.

Они считают, что Сорокин хочет обмена из «Айлендерс». Интерес может быть – он очень талантлив. Посмотрим, к чему это приведет», – приводит слова Фридмана Sportsnet.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Сорокин принял участие в 22 матчах, одержав 15 побед и оформив четыре «сухаря». Вратарь отражает 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,57.

«Айлендерс» выбрали Сорокина на драфте 2014 года под общим 78-м номером.

Фридман: ЦСКА хочет переподписать Сорокина, «Айлендерс» могут его потерять
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