Голдобин забросил 10-ю шайбу в сезоне в АХЛ за «Ютику»
В очередном матче АХЛ «Бельвилль Сенаторз» принимает «Ютику Кометс». После 2-го периода, счёт 4:1 в пользу гостей.
Российский нападающий «Ютики» Николай Голдобин, отправленный в АХЛ из «Ванкувер Кэнакс», забросил свою 10-ю шайбу в этом сезоне.
Видео можно посмотреть в «Tвиттере» «Ютики Кометс».
Для россиянина это уже 2-е набранное очко в этом матче. Голдобин поучаствовал в первой заброшенной шайбе, отдав голевую передачу.
В этом сезоне АХЛ Голдобин принял участие в 23 матчах, в которых набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+1».
«Ванкувер» перевёл Голдобина в фарм-клуб в АХЛ
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