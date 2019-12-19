Голдобин забросил 10-ю шайбу в сезоне в АХЛ за «Ютику»

В очередном матче АХЛ «Бельвилль Сенаторз» принимает «Ютику Кометс». После 2-го периода, счёт 4:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Ютики» Николай Голдобин, отправленный в АХЛ из «Ванкувер Кэнакс», забросил свою 10-ю шайбу в этом сезоне.

Видео можно посмотреть в «Tвиттере» «Ютики Кометс».

Для россиянина это уже 2-е набранное очко в этом матче. Голдобин поучаствовал в первой заброшенной шайбе, отдав голевую передачу.

В этом сезоне АХЛ Голдобин принял участие в 23 матчах, в которых набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+1».