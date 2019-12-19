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Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Анахайм»

Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер хозяев Макензи Блэквуд, который отразил 26 бросков из 27. Голами в составе победителей отметились: Нико Хишир, Кайл Палмьери и Сами Ватанен. Единственную у «Анахайма» забросил Адам Хенрик.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 33 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Палмьери с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Каше, Фаулер) – 03:33' (5x5)   1:1 Хишир (Братт) – 21:28' (5x5)   2:1 Палмьери (Гусев, Батчер) – 31:29' (5x4)   3:1 Ватанен (Хьюз) – 41:00' (5x5)
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