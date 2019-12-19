Передача Гусева помогла «Нью-Джерси» победить «Анахайм»

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер хозяев Макензи Блэквуд, который отразил 26 бросков из 27. Голами в составе победителей отметились: Нико Хишир, Кайл Палмьери и Сами Ватанен. Единственную у «Анахайма» забросил Адам Хенрик.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 33 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Палмьери с передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.