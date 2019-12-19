«Колорадо» в гостях уверенно обыграл «Чикаго», у Задорова передача и «+3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ«Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе «Колорадо» набрали Иэн Коул (1+1), Микко Рантанен (1+1) и Габриэль Ландеског (0+2). Голкипер гостей Павел Францоуз отразил 31 бросок из 32. Единственную шайбу у «Чикаго» забросил Райан Карпентер.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 30 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Валерий Ничушкин очков не набрал.

Видео гола Коула с передачи Задорова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.