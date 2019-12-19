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«Колорадо» в гостях уверенно обыграл «Чикаго», у Задорова передача и «+3»

«Колорадо» в гостях уверенно обыграл «Чикаго», у Задорова передача и «+3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ«Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе «Колорадо» набрали Иэн Коул (1+1), Микко Рантанен (1+1) и Габриэль Ландеског (0+2). Голкипер гостей Павел Францоуз отразил 31 бросок из 32. Единственную шайбу у «Чикаго» забросил Райан Карпентер.

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 30 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Валерий Ничушкин очков не набрал.

Видео гола Коула с передачи Задорова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Коул (Ландеског, Задоров) – 08:41' (5x5)   1:1 Карпентер (Дебринкэт) – 09:48' (5x5)   1:2 Маккиннон (Рантанен, Линдхольм) – 27:49' (5x5)   1:3 Бураковски – 30:08' (5x5)   1:4 Рантанен (Ландеског, Коул) – 57:04' (en)
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