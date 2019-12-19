«Колорадо» в гостях уверенно обыграл «Чикаго», у Задорова передача и «+3»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ«Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
По два балла за результативность в составе «Колорадо» набрали Иэн Коул (1+1), Микко Рантанен (1+1) и Габриэль Ландеског (0+2). Голкипер гостей Павел Францоуз отразил 31 бросок из 32. Единственную шайбу у «Чикаго» забросил Райан Карпентер.
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 30 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Валерий Ничушкин очков не набрал.
Видео гола Коула с передачи Задорова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
- 19 декабря 2019
-
07:10
-
06:56
-
05:41
-
05:08
-
03:06
-
02:52
-
00:19
-
00:00
- 18 декабря 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:12
-
22:52
-
22:47
-
22:10
-
21:37
-
21:25
-
21:16
-
20:59
-
20:28
-
19:56
-
19:40
-
19:29
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:24
-
18:16
-
18:01
-
17:38
-
17:11
-
16:51
-
16:38
-
16:23
-
15:42
-
15:25