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«Сент-Луис» набрал 50 очков за 36 матчей. Это третий результат в истории клуба

«Сент-Луис» набрал 50 очков за 36 матчей. Это третий результат в истории клуба
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» встречался с «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.

«Блюзмены» выиграли четвёртый матч подряд после трёхматчевой серии поражений, при этом все четыре победы одержаны в основное время. После 36 матчей «Сент-Луис» с 50 очками возглавляет Западную конференцию.

Команда Крэйга Берюбе показала третий результат за всю истории клуба по количеству матчей, которое потребовалось провести для достижения 50 очков. Клубный рекорд был установлен в сезоне-2000/01, когда «блюзмены» набрали 50 очков за 31 встречу. В сезоне-2013/14 для аналогичного результата пришлось сыграть 34 матча.

Четыре гола за период помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», отыгравшись с 0:3
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