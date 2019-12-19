«Сент-Луис» набрал 50 очков за 36 матчей. Это третий результат в истории клуба
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» встречался с «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.
«Блюзмены» выиграли четвёртый матч подряд после трёхматчевой серии поражений, при этом все четыре победы одержаны в основное время. После 36 матчей «Сент-Луис» с 50 очками возглавляет Западную конференцию.
Команда Крэйга Берюбе показала третий результат за всю истории клуба по количеству матчей, которое потребовалось провести для достижения 50 очков. Клубный рекорд был установлен в сезоне-2000/01, когда «блюзмены» набрали 50 очков за 31 встречу. В сезоне-2013/14 для аналогичного результата пришлось сыграть 34 матча.
Четыре гола за период помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», отыгравшись с 0:3
- 19 декабря 2019
-
09:22
-
09:10
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:56
-
05:41
-
05:08
-
03:06
-
02:52
-
00:19
-
00:00
- 18 декабря 2019
-
23:46
-
23:35
-
23:12
-
22:52
-
22:47
-
22:10
-
21:37
-
21:25
-
21:16
-
20:59
-
20:28
-
19:56
-
19:40
-
19:29
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:24
-
18:16
-
18:01
Партнерский контент