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Драйзайтль сократил до минимума отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Драйзайтль сократил до минимума отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» встречался с «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отметился результативной передачей, а капитан команды Коннор Макдэвид результативными действиями не отметился. Благодаря этому Драйзайтль сократил до минимума отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ. Канадский форвард с 59 (20+39) очками в 37 матчах лидирует в зачёте бомбардиров, а Драйзайтль отстаёт от Коннора на одно очко.

На третьем месте располагается нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 52 (21+31) очка за 34 встречи. Четвёртое место занимает форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, забросивший 18 шайб и сделавший 33 голевые передачи в 35 матчах.

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