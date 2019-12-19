Прервалась 91-матчевая серия Ничушкина без двухминутных удалений. Не забивал он столько же

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» победил «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не набрал очков и заработал две минуты штрафа. Он обходился без двухминутных удалений на протяжении 91 матча. Примечательно, что столько же длилась серия Ничушкина без голов, которую Валерий также прервал в нынешнем сезоне.

24-летний Ничушкин в этом регулярном чемпионате принял участие в 30 матчах, отметившись шестью заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами при показателе полезности "+10" и семью минутами штрафного времени. До удаления в матче с «Чикаго» в активе Ничушкина была только драка в матче с «Вашингтоном».