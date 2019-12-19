Житник — об отмене Кубка мира: НХЛ неинтересен международный календарь

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал решение НХЛ не проводить Кубок мира в 2021 году.

«При всём уважении к Евротуру и в частности к Кубку Первого канала главное событие этих недель всё-таки произошло в Северной Америке, где НХЛ, в коммерческом плане переживающая очень хорошие времена, всё-таки отказалась от своего главного международного турнира.



Признаюсь, я и удивлён, и огорчён. Мне понравился Кубок мира — 2016 в Торонто, пусть даже эксперимент со сборными Европы получился не слишком удачным. Надеялся на продолжение, ведь для НХЛ это не столько коммерческий, сколько имиджевый проект.

На мой взгляд, это плохой сигнал для китайской Олимпиады. Ещё год назад я практически не сомневался, что на такой огромный рынок НХЛ обязательно поедет. Но последние события показывают, что международный календарь НХЛ неинтересен, прежде всего с финансовой точки зрения, да его теперь практически и нет. Похоже, что игроков НХЛ в Пекине не будет. К сожалению", – цитирует Житника Russia-Hockey.