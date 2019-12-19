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Как завершатся «зелёное дерби» в «Спорт Сарае» и «армейская» битва на футбольном стадионе?

Как завершатся «зелёное дерби» в «Спорт Сарае» и «армейская» битва на футбольном стадионе?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 19 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся семь матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Автомобилист» — «Нефтехимик»;
— «Трактор» — «Амур»;
— «Ак Барс» — «Салават Юлаев»;
— «Авангард» — «Сибирь»;
— «Витязь» — «Динамо» Р;
— «Динамо» М — «Северсталь»;
— СКА – ЦСКА.

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня состоится в Санкт-Петербурге, где сыграют лидеры Западной конференции КХЛ. Сегодняшний матч СКА и ЦСКА проведут на футбольном стадионе. В начале декабря команды уже встречались в Москве, где хет-трик Александра Барабанова принёс победу команде Алексея Кудашова.

В Казани состоится третье «зелёное дерби» в нынешнем сезоне. На сей раз «Ак Барс» и «Салават Юлаев» проведут матч во дворце спорта вместимостью 3,5 тыс. зрителей.

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В трёх предыдущих «армейских дерби» ЦСКА забивал в первом периоде.
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