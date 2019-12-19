Воспитанник «Магнитки» Швырёв забил три гола в двух последних матчах в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба Мус» был разгромлен «Колорадо Иглз». Матч завершился со счётом 10:4 в пользу фарм-клуба «Колорадо Эвеланш».

Голкипер системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин вышел на замену во втором периоде после четвёртой шайбы «Иглс» и пропустил ещё шесть голов после 29 бросков. В предыдущем матче с «Колорадо» российский голкипер пропустил пять раз.

Форвард «Колорадо» Игорь Швырёв в первом периоде забросил шестую шайбу в сезоне, из них три – в двух последних матчах. Всего на счету воспитанника магнитогорского «Металлурга» стало 8 (6+2) очков в 25 матчах нынешнего сезона.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Колорадо Иглз».