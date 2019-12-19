Летанг на тренировке «Питтсбурга» издалека забросил шайбу в баскетбольное кольцо. Видео

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» провёл тренировку под открытым небом в Вэлли-Ридж в Калгари. На уличной тренировке защитник «Питтсбурга» Крис Летанг с дальней дистанции поразил баскетбольное кольцо.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».

Наставник «Питтсбурга» Майк Салливан организовал двусторонний матч в формате «четыре на четыре». Решающий гол в третьем матче забил защитник Чад Раведел, принеся команде «чёрных» победу над командой «золотых».

«Было весело. Занятие на свежем воздухе улучшает настроение. Такое теперь удаётся нечасто. У всех нас это вызывает множество воспоминаний», — поделился впечатлениями форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель.