Летанг на тренировке «Питтсбурга» издалека забросил шайбу в баскетбольное кольцо. Видео
Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» провёл тренировку под открытым небом в Вэлли-Ридж в Калгари. На уличной тренировке защитник «Питтсбурга» Крис Летанг с дальней дистанции поразил баскетбольное кольцо.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».
Наставник «Питтсбурга» Майк Салливан организовал двусторонний матч в формате «четыре на четыре». Решающий гол в третьем матче забил защитник Чад Раведел, принеся команде «чёрных» победу над командой «золотых».
«Было весело. Занятие на свежем воздухе улучшает настроение. Такое теперь удаётся нечасто. У всех нас это вызывает множество воспоминаний», — поделился впечатлениями форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель.
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