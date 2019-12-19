И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева», бывший капитан уфимцев Игорь Григоренко обрушился с критикой на шведского форварда Линуса Умарка за его игру в нынешнем сезоне.

«Я не хотел называть фамилии, но от Умарка зависит многое. Он такой ерундой занимается. Другие игроки смотрят на Линуса как на лидера, а он не пойми чем занимается. Привозит голы, удаление ненужное и так далее. Это работа менеджмента и тренеров, они должны его остепенить. Такие действия Умарка просто непозволительны. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск, на нём свет не сошёлся, есть другие хоккеисты, молодые. Пусть они бьются и показывают ту игру, которую умеют. Мы все знаем, кто такой Умарк, как он умеет играть. Но он этого не делает и портит картину команде. Я думаю, что от его действий и другие хоккеисты заводятся, возможно, есть небольшой конфликт. Линусу позволяют играть по две минуты, а он делает на льду всякую фигню. Партнёры по команде смотрят, всё видят. Может и раздор пойти.

Его постоянные интервью про последний сезон в Уфе? Конечно, это влияет на команду. Ещё раз повторюсь, руководители должны ставить на место такого хоккеиста. Не хочешь играть— отправьте его в «Торос». Европейцы быстро ломаются на этом. Если ты даёшь такое интервью, говоришь про последний сезон, то доиграй его достойно, чтобы о тебе здесь говорили, уважали. А то такими интервью он может перечеркнуть все позитивные моменты своей хорошей карьеры в «Салавате». Не важно, какой игрок, как он играет, с ним должны проводить беседы. То, что делает Умарк, – непозволительно. Хуже всего — вносить дисбаланс в коллектив. По этим интервью может сложиться мнение, что человек хочет быстрее доиграть и отправиться в отпуск», — цитирует Григоренко «Горобзор».