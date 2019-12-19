Овечкин с оленьими рогами на голове сфотографировался в детской больнице. Фото
Игроки «Вашингтон Кэпиталз» совершили ежегодный рождественский визит в детскую больницу. В состав делегации «столичной» команды вошли капитан команды Александр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
«Мы стараемся передать детям наши эмоции, наше счастье, и мы надеемся, что сможем изменить их жизнь. Вот почему мы это делаем. Мы ценим их поддержку и стараемся поддерживать их», — прокомментировал Овечкин визит в больницу.
После визита игроки «Вашингтона» сфотографировались у новогодней ёлки. На фото запечатлены Орлов, Йонас Зигенталер, Овечкин, Михал Кемпни, Никлас Бекстрём и Самсонов. Овечкин запечатлён на фотографии с рогами на голове.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Самсонова.
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