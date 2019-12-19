Канадский нападающий Брэндон Макмиллан подписал контракт с «Авангардом». Об этом сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение с 29-летним хоккеистом заключено до конца сезона.



В текущем сезоне Макмиллан провёл 34 матча за рижское «Динамо», в которых забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами. Всего в КХЛ набрал 86 (45+41) очков в 192 матчах. В «Авангарде» Макмиллан будет выступать под номером 15.



В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Макмиллан выступает с 2017 года. До перехода в рижское «Динамо» он защищал цвета «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Также хоккеист играл за хорватский «Медвешчак», немецкий «Ингольштадт», «Ванкувер Кэнакс», «Аризону Койотс» и «Анахайм Дакс».