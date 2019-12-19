«Ак Барс» почтил память Цыплакова

ХК «Ак Барс» посвятил видеоролик бывшему хоккеисту клуба Владимиру Цыплакову. Экс-игрок сборной Беларуси скончался 14 декабря в возрасте 50 лет.
Медиафайлы доступны в официальном «твиттере» «Ак Барса».
На счету Цыплакова 349 матчей в НХЛ («Лос-Анджелес Кингз» – 1995-1999 гг. и «Баффало Сэйбрз» – 1999-2001 гг.), в которых он набрал 173 (70+103) очка. В России форвард выступал за «Ак Барс» в 2001-2004 годах, а также за ЦСКА с 2004 по 2005 год.
В составе сборной Беларуси Владимир выступал на шести чемпионатах мира (из них два в первом дивизионе), а также Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. На этих турнирах Цыплаков провёл 46 матчей, в которых набрал 48 (24+24) очков.
Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. После завершения игровой карьеры работал тренером в сборной Беларуси, минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе». Последним местом работы был солигорский «Шахтёр».
- 19 декабря 2019
-
18:40
-
18:29
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:53
-
14:31
-
14:13
-
13:47
-
13:30
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:22
-
09:10
-
08:55
-
08:40
-
08:20
-
07:55
-
07:30
-
07:10
-
06:56
-
05:41
-
05:08