«Ак Барс» почтил память Цыплакова

ХК «Ак Барс» посвятил видеоролик бывшему хоккеисту клуба Владимиру Цыплакову. Экс-игрок сборной Беларуси скончался 14 декабря в возрасте 50 лет.

Медиафайлы доступны в официальном «твиттере» «Ак Барса».

На счету Цыплакова 349 матчей в НХЛ («Лос-Анджелес Кингз» – 1995-1999 гг. и «Баффало Сэйбрз» – 1999-2001 гг.), в которых он набрал 173 (70+103) очка. В России форвард выступал за «Ак Барс» в 2001-2004 годах, а также за ЦСКА с 2004 по 2005 год.



В составе сборной Беларуси Владимир выступал на шести чемпионатах мира (из них два в первом дивизионе), а также Олимпийских играх 1998 и 2002 годов. На этих турнирах Цыплаков провёл 46 матчей, в которых набрал 48 (24+24) очков.



Трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси. После завершения игровой карьеры работал тренером в сборной Беларуси, минском «Динамо», «Авангарде», «Северстали», «Тракторе». Последним местом работы был солигорский «Шахтёр».

Ушёл из жизни экс-игрок «Ак Барса» и сборной Беларуси Владимир Цыплаков