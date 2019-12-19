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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на «зелёное дерби»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на «зелёное дерби»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 19 декабря, в Казани состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

Тренерские штабы назвали составы на матч.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Ткачёв;
Юдин — Рукавишников, Фрэттин — Тихонов — Зарипов;
Яруллин — Хенкель, Дыняк — Галимов — Галиев;
Фазылзянов, Кара — Ли — Галимов, Глухов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Картаев — Баранов;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Листовец — Пустозёров, Гиматов — Пименов — Башкиров.

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