«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на «зелёное дерби»
Сегодня, 19 декабря, в Казани состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.
Тренерские штабы назвали составы на матч.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Ткачёв;
Юдин — Рукавишников, Фрэттин — Тихонов — Зарипов;
Яруллин — Хенкель, Дыняк — Галимов — Галиев;
Фазылзянов, Кара — Ли — Галимов, Глухов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Сошников — Картаев — Баранов;
Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Листовец — Пустозёров, Гиматов — Пименов — Башкиров.
Читайте также
- 19 декабря 2019
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:06
-
19:03
-
18:50
-
18:40
-
18:29
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:53
-
14:31
-
14:13
-
13:47
-
13:30
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:05
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:22
-
09:10
-
08:55
Партнерский контент