«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: команды назвали составы на «зелёное дерби»

Сегодня, 19 декабря, в Казани состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» будет принимать «Салават Юлаев». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

Тренерские штабы назвали составы на матч.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Ткачёв;

Юдин — Рукавишников, Фрэттин — Тихонов — Зарипов;

Яруллин — Хенкель, Дыняк — Галимов — Галиев;

Фазылзянов, Кара — Ли — Галимов, Глухов.



«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Хохряков — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Сошников — Картаев — Баранов;

Сергеев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Листовец — Пустозёров, Гиматов — Пименов — Башкиров.