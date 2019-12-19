Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч на «Газпром-Арене»

Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги. СКА будет принимать ЦСКА. Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч.

Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

СКА

Хелльберг (Мельничук);

Белов – Бенгтссон, Ткачёв – Аалтонен – Барабанов;

Хафизуллин – Зуб, Кагарлицкий – Кемппайнен – Якупов;

Токранов – Ожиганов, Кузьменко – Коскиранта – Бурдасов;

Зубарев, Карпов – Каблуков – Кетов, Дергачёв.

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Нестеров, Капризов – Вей – Григоренко;

Науменков – Марченко, Секач – Шалунов – Окулов;

Дальбек – Робинсон, Слепышев – Карнаухов – Калинин;

Блажиевский, Мамин – Светлаков – Телегин.