Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч на «Газпром-Арене»
Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги. СКА будет принимать ЦСКА. Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч.
Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.
СКА
Хелльберг (Мельничук);
Белов – Бенгтссон, Ткачёв – Аалтонен – Барабанов;
Хафизуллин – Зуб, Кагарлицкий – Кемппайнен – Якупов;
Токранов – Ожиганов, Кузьменко – Коскиранта – Бурдасов;
Зубарев, Карпов – Каблуков – Кетов, Дергачёв.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Нестеров, Капризов – Вей – Григоренко;
Науменков – Марченко, Секач – Шалунов – Окулов;
Дальбек – Робинсон, Слепышев – Карнаухов – Калинин;
Блажиевский, Мамин – Светлаков – Телегин.
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