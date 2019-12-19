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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
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Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч на «Газпром-Арене»

Стали известны составы СКА и ЦСКА на матч на «Газпром-Арене»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги. СКА будет принимать ЦСКА. Тренерские штабы команд назвали составы на этот матч.

Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

СКА

Хелльберг (Мельничук);
Белов – Бенгтссон, Ткачёв – Аалтонен – Барабанов;
Хафизуллин – Зуб, Кагарлицкий – Кемппайнен – Якупов;
Токранов – Ожиганов, Кузьменко – Коскиранта – Бурдасов;
Зубарев, Карпов – Каблуков – Кетов, Дергачёв.

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Нестеров, Капризов – Вей – Григоренко;
Науменков – Марченко, Секач – Шалунов – Окулов;
Дальбек – Робинсон, Слепышев – Карнаухов – Калинин;
Блажиевский, Мамин – Светлаков – Телегин.

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