Судьи отменили гол «Ак Барса» в ворота «Салавата» после двух видеопросмотров

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» главные судьи Сергей Кулаков и Сергей Морозов отменили гол форварда хозяев Владислава Кары после двух видеопросмотров.
Сперва арбитры просто не заметили, что после броска хоккеиста казанского клуба шайба оказалась в воротах, увидев взятие ворот только после просмотра. Второй запрос был взят гостями в последнюю секунду, когда судьи были готовы возобновить игру после того, как засчитали шайбу.
Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин взял запрос на офсайд и не прогадал: лайнсмены, уже после второго просмотра, зафиксировали положение «вне игры», которое действительно было.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев».
Видео доступно на официальном сайте КХЛ.
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