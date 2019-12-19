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Судьи отменили гол «Ак Барса» в ворота «Салавата» после двух видеопросмотров

Судьи отменили гол «Ак Барса» в ворота «Салавата» после двух видеопросмотров
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» главные судьи Сергей Кулаков и Сергей Морозов отменили гол форварда хозяев Владислава Кары после двух видеопросмотров.

Сперва арбитры просто не заметили, что после броска хоккеиста казанского клуба шайба оказалась в воротах, увидев взятие ворот только после просмотра. Второй запрос был взят гостями в последнюю секунду, когда судьи были готовы возобновить игру после того, как засчитали шайбу.

Главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин взял запрос на офсайд и не прогадал: лайнсмены, уже после второго просмотра, зафиксировали положение «вне игры», которое действительно было.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Видео доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа
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