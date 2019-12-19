Кэлоф: нам нужно работать над численным преимуществом

Нападающий «Трактора» Эндрю Кэлоф поделился впечатлениями от матча с «Амуром» (2:3 Б).
«Не лучший наш матч в чемпионате, хотя в целом мы играли неплохо. В третьем периоде мы были близки к тому, чтобы победить. Отмечу игру нашей спецбригады и вратаря в течение пятиминутного меньшинства, однако соперник всё-таки смог сравнять счёт. Мы тоже много играли в большинстве, но не смогли им воспользоваться. Над численным преимуществом мы должны поработать перед матчем с «Нефтехимиком».
На буллитах здорово сыграл вратарь «Амура», хотя и Федотов сыграл хорошо, но соперник смог забить больше. Для нас важны каждый матч, каждое очко, потому что мы боремся за плей-офф. Осталось 23 матча, так что нам нужно много выигрывать, чтобы попасть в восьмёрку», — передаёт слова Кэлофа корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 19 декабря 2019
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