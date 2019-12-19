Голышев стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в КХЛ

Форварда «Автомобилиста» Анатолий Голышев, став автором голевой передачи в матче с «Нефтехимиком», установив рекорд клуба по количеству результативных действий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).



В списке лучших бомбардиров в истории «Автомобилиста» Голышев обошёл Алексея Симакова, на счету которого 178 (45+133) очков. У Голышева после сегодняшнего мата 179 (90+89). 24-летний уроженец Перми выступает за клуб из Екатеринбурга с 2013 года.



Стоит отметить, что в сегодняшнем матче случилось ещё одно знаменательное событие — «Автомобилист» забил самый быстрый гол в КХЛ в своей истории. Уже через 10 секунд после начала матча шайбой отметился Брукс Мэйсек. Именно в этом эпизоде Голышев записал на свой счёт результативную передачу.