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Голышев стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в КХЛ

Голышев стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Форварда «Автомобилиста» Анатолий Голышев, став автором голевой передачи в матче с «Нефтехимиком», установив рекорд клуба по количеству результативных действий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В списке лучших бомбардиров в истории «Автомобилиста» Голышев обошёл Алексея Симакова, на счету которого 178 (45+133) очков. У Голышева после сегодняшнего мата 179 (90+89). 24-летний уроженец Перми выступает за клуб из Екатеринбурга с 2013 года.

Стоит отметить, что в сегодняшнем матче случилось ещё одно знаменательное событие — «Автомобилист» забил самый быстрый гол в КХЛ в своей истории. Уже через 10 секунд после начала матча шайбой отметился Брукс Мэйсек. Именно в этом эпизоде Голышев записал на свой счёт результативную передачу.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Мэйсек (Голышев, Гуркин) – 00:10' (5x5)   2:0 Белоусов (Дацюк, Хрипунов) – 10:06' (5x5)   2:1 Берглунд (Энлунд) – 14:56' (4x4)   2:2 Черников (Куликов, Хисамутдинов) – 22:13' (5x5)   3:2 Плэтт (Мамкин) – 25:47' (5x5)   3:3 Энлунд (Падакин, Берглунд) – 34:01' (5x5)   4:3 Мэйсек (Плэтт, Мамкин) – 38:46' (5x5)
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