«Витязь» с минимальным счётом обыграл рижское «Динамо»

В Подольске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» на своём льду с минимальным счётом обыграл рижское «Динамо».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Единственную шайбу в середине третьего периода забросил Пекка Йормакка, которому ассистировал Йоонас Няттинен.

«Витязь» одержал третью победу в пяти последних матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для рижского «Динамо» это поражение стало уже шестым подряд.