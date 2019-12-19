Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Витязь» с минимальным счётом обыграл рижское «Динамо»

«Витязь» с минимальным счётом обыграл рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В Подольске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» на своём льду с минимальным счётом обыграл рижское «Динамо».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Единственную шайбу в середине третьего периода забросил Пекка Йормакка, которому ассистировал Йоонас Няттинен.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Йормакка (Няттинен) – 50:27' (5x5)

«Витязь» одержал третью победу в пяти последних матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для рижского «Динамо» это поражение стало уже шестым подряд.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019