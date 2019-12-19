«Витязь» с минимальным счётом обыграл рижское «Динамо»
В Подольске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» на своём льду с минимальным счётом обыграл рижское «Динамо».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Единственную шайбу в середине третьего периода забросил Пекка Йормакка, которому ассистировал Йоонас Няттинен.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Йормакка (Няттинен) – 50:27' (5x5)
«Витязь» одержал третью победу в пяти последних матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для рижского «Динамо» это поражение стало уже шестым подряд.
- 19 декабря 2019
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