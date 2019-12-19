Разин — о 1:8: прокомментировать игру «Северстали» не получится. Её не было

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 8:1.
«Сегодня практически не получится прокомментировать игру «Северстали». Её почти и не было. Чуть-чуть в первом периоде зацепились за игру и за счёт, а во втором и третьем периодах развалились. Разберём ошибки. Лучше вот так проиграть, чем как в Питере. Здесь понятны причины, и понятно, где сделать выводы.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
С Подъяпольским не так всё серьёзно. Доктора говорят, что максимум две недели он пропустит. Мы надеемся, что быстрее будет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 декабря 2019
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:46
-
22:40
-
22:37
-
22:23
-
22:23
-
22:08
-
22:00
-
21:40
-
21:24
-
21:04
-
20:45
-
20:39
-
20:32
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:06
-
19:03
-
18:50
-
18:40
-
18:29
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:53
-
14:31
-
14:13