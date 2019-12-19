Разин — о 1:8: прокомментировать игру «Северстали» не получится. Её не было

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась победой москвичей со счётом 8:1.

«Сегодня практически не получится прокомментировать игру «Северстали». Её почти и не было. Чуть-чуть в первом периоде зацепились за игру и за счёт, а во втором и третьем периодах развалились. Разберём ошибки. Лучше вот так проиграть, чем как в Питере. Здесь понятны причины, и понятно, где сделать выводы.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

С Подъяпольским не так всё серьёзно. Доктора говорят, что максимум две недели он пропустит. Мы надеемся, что быстрее будет», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.