Хартли: гол во втором периоде в большинстве стал ключевым моментом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 3:1.

«Сегодня встречались две нацеленные на нападение команды. Отличная игра с нашей стороны. Думаю, что в обороне все хорошо себя показали. В нападении мы забросили важный гол во втором периоде в большинстве. Думаю, это стало ключевым моментом. Хочу отдать должное нашим ребятам, похвалить их, так как у нас было десять дней без игр. Мы отлично начали, несмотря на то что после длинных перерывов тяжело вкатываться.

Сегодня все потрясающе отработали. Хочу отдать должное самоотдаче ребят. Все хорошо отдохнули, а после этого мы здорово потренировались. Мы одержали командную победу.

Что касается подписания Макмиллана, то он даст нам необходимый опыт. Он играл в НХЛ, в КХЛ. Он отличный игрок, который был лидером рижского «Динамо». Он здорово действует на вбрасываниях, хорошо играет в большинстве, в меньшинстве, в равных составах и определённо может стать лидером команды. Что касается Терещенко, то нам нравится то, что он показывает. Приход Брэндона в команду не означает, что мы откажемся от услуг Алексея.

Пивцакин приболел. У него, Пьянова и Звягина было воспаление лёгких, поэтому на три недели они просто выбыли. Пьянова мы ставили на игру просто из-за того, что был недостаток игроков из-за травм. Сейчас у нас появились многие ребята, поэтому сложно принимать решение, кого выводить на игру», — сказал Хартли.