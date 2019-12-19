Тарасов — о самой крупной победе «Динамо» в КХЛ: это вы серьёзно сейчас?

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов после разгромной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:1) прокомментировал тот факт, что бело-голубые повторили клубный рекорд по самой крупной победе в КХЛ.

«Наша самая крупная победа в КХЛ? Да ладно, это вы серьёзно сейчас? Так отлично, опять мы историю бьём. Это очень круто. Думаю, что и до этого уже забивали восемь, просто вот так не выигрывали. Здорово, что вот так случилось.

Не знаю, когда поняли, что сегодня у нас всё заходит. Просто ужасно начали мы матч. Поэтому хорошо, что во втором периоде донесли друг для друга, что надо играть всем вместе. Молодцы ребята, что собрались, потому что в первом периоде просто засыпали и игра не шла, все были вялые. Не знаю, что с командой случилось.

Моя результативность в этом сезоне — стечение обстоятельств. Когда-то идёт, когда-то нет. Можно и по 10–15 игр не забивать. Сегодня получилось так, что забил три. Ребята всё для меня делали, выводили на пустые ворота.

Ничего особенного вчера не делал. Поел курицу с рисом и брокколи, посмотрел сериал и лёг спать. Цветную капусту поел — и сегодня забил», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.