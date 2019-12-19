Тарасов — о самой крупной победе «Динамо» в КХЛ: это вы серьёзно сейчас?

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов после разгромной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (8:1) прокомментировал тот факт, что бело-голубые повторили клубный рекорд по самой крупной победе в КХЛ.
«Наша самая крупная победа в КХЛ? Да ладно, это вы серьёзно сейчас? Так отлично, опять мы историю бьём. Это очень круто. Думаю, что и до этого уже забивали восемь, просто вот так не выигрывали. Здорово, что вот так случилось.
Не знаю, когда поняли, что сегодня у нас всё заходит. Просто ужасно начали мы матч. Поэтому хорошо, что во втором периоде донесли друг для друга, что надо играть всем вместе. Молодцы ребята, что собрались, потому что в первом периоде просто засыпали и игра не шла, все были вялые. Не знаю, что с командой случилось.
Моя результативность в этом сезоне — стечение обстоятельств. Когда-то идёт, когда-то нет. Можно и по 10–15 игр не забивать. Сегодня получилось так, что забил три. Ребята всё для меня делали, выводили на пустые ворота.
Ничего особенного вчера не делал. Поел курицу с рисом и брокколи, посмотрел сериал и лёг спать. Цветную капусту поел — и сегодня забил», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 декабря 2019
-
23:29
-
23:18
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:46
-
22:40
-
22:37
-
22:23
-
22:23
-
22:08
-
22:00
-
21:40
-
21:24
-
21:04
-
20:45
-
20:39
-
20:32
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:06
-
19:03
-
18:50
-
18:40
-
18:29
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:53