Кудашов: игра шла до ошибки, СКА её совершил
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
«Могу только поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч в таком количестве и поддержали нас. Игра шла до ошибки. Мы её совершили — отсюда и результат. Лёд со второго периода был не совсем хорошим, мы старались играть по бортику, шайба прыгала. Здесь другой лёд, другой свет, другая арена — всё немножко другое», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА потерпел первое поражение в 13 последних матчах. ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.
ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе
- 19 декабря 2019
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