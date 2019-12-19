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Заварухин: «Сибирь» проиграла «Авангарду» за счёт большинства и меньшинства

Заварухин: «Сибирь» проиграла «Авангарду» за счёт большинства и меньшинства
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 3:1.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Получился хороший, боевой матч. Хочу сказать своим ребятам спасибо, мы неплохо играли, много блокировали бросков, создавали моменты. Где-то сегодня хромала реализация, хотя были шансы. С такой мастеровитой командой нельзя подряд удаляться, за это нас и наказали. Проиграли матч за счёт большинства и меньшинства», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата».

21 декабря «Авангард» примет в Балашихе «Салават Юлаев», а клуб из Новосибирска в тот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».

«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
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