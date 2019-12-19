Кудашов: Плотникова увидим со дня на день, до матча с «Металлургом» ещё два дня

Главный тренер СКА Алексей Кудашов, комментируя результат матча с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, рассказал о восстановлении форварда Сергея Плотникова.
«Когда увидим Плотникова? Со дня на день. Пока он ещё не катается. Вернее, катается, но не в полную силу. Посмотрим, у нас есть два дня до следующего матча с «Металлургом».
С ЦСКА играли примерно так, как с финнами несколько дней назад? Финны играют совсем по-другому, всегда отталкиваемся от соперника. Обе команды играли в обороне хорошо, старались не допускать ошибок.
Хелльберг? Нормально сыграл. Были хорошие спасения, одна пропущенная шайба», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА потерпел первое поражение в 13 последних матчах. ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних встречах.
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