Никитин: «эль класико» смотрели в среду? СКА и ЦСКА хорошо продвинулись

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК СКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Никитин подчеркнул, что не считает матч скучным. Встречу он сравнил с футбольным матчем Примеры «Барселона» — «Реал», который состоялся 18 декабря. Там была зафиксирована ничья (0:0).

«Хорошая игра. Конечно, без забитых голов долго шло, но команды много работали, понимали, что достаточно мастеров и у нас, и у СКА, старались минимизировать шансы, плюс лёд был немножко такой… Довольны победой, считаю, что ребята заслужили её.

Испытал ли я те же эмоции, что и год назад? Здесь дело даже не в большом стадионе. Играя с такой командой, приятно побеждать всегда. А что столько болельщиков было — это отличное подспорье для имиджа КХЛ.

Не уместнее ли было сыграть зрелищнее? «Эль класико» смотрели в среду? Так что мы хорошо продвинулись…» — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.