Киселевич: завидую футболистам, столько людей, столько эмоций

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился эмоциями от матча КХЛ с ХК СКА, который проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. На трибунах присутствовали более 60 тыс. зрителей.
«Желаю все сыграть на этой арене — классно. Завидую футболистам, которые выходят так на каждый матч. Столько людей, столько эмоций. Это добавляет энергии. Я переживал за качество льда, но оно было хорошим. Только во втором и третьем периоде стало похуже. Готов проводит так все игры.
Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что не получилось зрелищной игры. Но красота была в нюансах — много незаметной борьбы. Игра шла до ошибки, был важен каждый метр», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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