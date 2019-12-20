Г. Титов: жаль, что нахожусь не в России. Обязательно пришёл бы на СКА — ЦСКА

Бывший наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Встреча проходила на футбольном стадионе «Газпром Арена». Титов, находящийся в Канаде, смотрел матч по телевизору.

«Любой подобный матч – огромный праздник для болельщиков. 60 тыс. зрителей, согласитесь, приличная аудитория для любого матча. Бесспорно, СКА и ЦСКА — лучшие клубы Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, исход этого противостояния всегда сложно предсказать. По той стратегии, которая была выбрана командами было очевидно, что всё может решить одна единственная шайба. В Санкт-Петербурге умеют создавать праздник для болельщиков. Я бы назвал этот матч на «Газпром арене» новогодним подарком для преданных армейских болельщиков.

Очень жаль, что в настоящий момент нахожусь не в России, а то обязательно бы приехал в Санкт-Петербург, посмотреть на это шоу. Уверен, что подобный матч на одном из лучших футбольных стадионов мира — не последний. Так, что ещё когда-нибудь побываю там, и, как и все болельщики, получу истинное удовольствие от увиденного», — цитирует Титова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.