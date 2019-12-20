Хартли: лишь бы Шумаков не получил перелом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, комментируя результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (3:1), рассказал о травме форварда Сергея Шумакова. Хартли признал, что Шумаков может выбыть на продолжительный срок.

«Что с Шумаковым? Он получил удар по запястью. Сейчас он в больнице на обследовании. Мы держим кулаки. Лишь бы он не получил перелома», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

21 декабря «Авангард» примет в Балашихе «Салават Юлаев», а клуб из Новосибирска в тот же день сыграет в Казани с «Ак Барсом».