Цулыгин: в матче с «Ак Барсом» разочаровали люди, про которых нельзя говорить вслух

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выездного поражения в матче с казанским «Ак Барсом» (1:2).



«Была очень интересная, боевая, напряженная игра. Я очень доволен игрой своей команды, как ребята бились. К сожалению, где-то чуть-чуть не повезло, не смогли сравнять счет.



Если так продолжать играть каждый матч, то результат придет, потому что игра была достаточно ровная, никто не хотел уступать. «Ак Барс» играл активно, мы тоже старались сделать все для того, чтобы выиграть.



Единственное, что сегодня очень не понравилось и разочаровало – это те люди, про которых нельзя говорить вслух. Так не должно быть, это неправильно, некрасиво и не по-спортивному. Но «Ак Барс» − с победой. Они молодцы, здорово выглядели.



Конкретика? То, что я имел в виду, я сказал. Без фамилий. Я же сказал, что про это нельзя говорить вслух. Молодые ребята? Сегодня они очень понравились – я доволен, как все, кто выходил на лед, были заряжены на борьбу, бились, и какой хоккей показывали», — цитирует Цулыгина официальный сайт «Ак Барса».

Гол Азеведу принёс «Ак Барсу» победу над «Салаватом» в «зелёном дерби»