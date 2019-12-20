Слепышев: проводил бы все матчи на футбольном стадионе. Атмосфера и организация — супер

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал победу своей команды в матче со СКА (1:0). Встреча проходила на футбольном стадионе «Газпром Арена».



«Настраивался как на обычный матч. Что-то получается, что-то нет, хорошо, что получилось в этих двух матчах. Со СКА у нас всегда не особо результативные матчи, а в сборной, тяжело сказать, почему мало шайб было. Моменты были и у финнов, и у нас. Так сложились матчи.



Напряжённая игра, две хорошие команды. Были острые атаки у обеих команд. Нам повезло, что забили первыми и выиграли. Интересный матч, против СКА всегда интересно играть.



Согласен с Сорокиным, который сказал, что проводил бы все матчи на футбольном стадионе. Атмосфера, праздник, столько народу, организация, всё сделано супер. Я бы тоже почаще в таких матчах играл. Никитин сравнил этот матч с «эль класико»? Я не смотрел, готовился к этому матчу, спал уже», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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