Р. Ротенберг — о выступлении Загитовой перед матчем СКА — ЦСКА: лучшего шоу не придумаешь

Вице президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА — ЦСКА.



«Приглашение Загитовой было возможным благодаря личным отношениям, человеческому фактору. Мы с Алиной познакомились в Южной Корее, когда она выиграла олимпийское золото. После этого контактируем, часто видимся на соревнованиях по фигурному катанию. Хорошо, что получилось по графику. Уровень, который показывает Алина, — для предматчевого шоу лучше не придумаешь. После выступления Алины сложнее придумать шоу лучше этого.



Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч. Это высокий показатель, когда столько людей приходит. Это говорит, что хоккей развивается, хоккей любят в городе. У нас присутствует культура боления, как в Монреале, Торонто, других крупных городах и странах. Мы хотим, чтобы эта культура прививалась у нас в каждом городе. Мы знаем, как хорошо болеют в Новосибирске, в других городах, в Москве. Такие мероприятия сильно влияют на популяризацию хоккея. Конечно, хотелось бы увидеть больше голов, в этом смысле есть некоторое разочарование. Но сейчас такой хоккей, где многое влияет на результативность – много борьбы. Сегодня качество льда было слабым местом, но это всегда так в матчах на открытом воздухе. Но здесь всё справедливо, лёд один для обеих команд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Загитова выступит перед матчем СКА и ЦСКА на стадионе «Зенита»