Ротенберг — о Матче звёзд на «Газпром Арене»: вопрос в том, насколько это будет интересно

Вице президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможное проведение Матча звёзд КХЛ на футбольном стадионе «Газпром Арена».



«Матч звёзд на «Газпром-Арене»? Это надо изучать, анализировать. Когда это настоящая игра, это совершенно другой рейтинг. Когда Матч звёзд был на Красной площади, это была игра без контакта. Когда игра без контакта, это проще провести, но вопрос, на какую аудиторию можно продать билеты, насколько это будет интересно.



Сегодня была настоящая игра, по спортивному принципу, обе команды бились, боролись на каждом сантиметре льда. Было бы интереснее, если бы было забито больше голов. Надо работать, чтобы мы забивали больше голов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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