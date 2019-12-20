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Аршавин и Быстров в форме СКА и выступление Загитовой. Яркие фото победы ЦСКА

СКА — ЦСКА
Аршавин и Быстров в форме СКА и выступление Загитовой. Яркие фото победы ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

19 декабря в Санкт-Петербурге на льду стадиона «Газпром Арена» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Матч посетили 61 180 зрителей. Это пятый результат в истории в Европе.

Единственную шайбу в матче забросил Сергей Калинин, он отличился в середине третьего периода. Больше счёт уже не менялся. Матч СКА — ЦСКА впервые с октября 2008 закончился с минимальным счётом. Тогда также победили москвичи. Речь идёт о статистике матчей регулярного чемпионата КХЛ без учёта игр плей-офф.

СКА потерпел первое поражение в 13 последних матчах. ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.

Лучшие кадры с матча СКА — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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