«Северсталь» обменяла Николишина в «Нефтяник»

Череповецкая «Северсталь» и альметьевский «Нефтяник», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), совершили обмен. Как сообщает официальный сайт клуба КХЛ, 23-летний нападающий Иван Николишин отправился в «Нефтяник» в обмен на денежное вознаграждение.
В «Северсталь» хоккеист перебрался в декабре прошлого года в результате обмена с ЦСКА. Ранее он выступал за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге, в за которую в сезоне-2018/19 провёл 33 матча, набрав 24 (8+16) балла при показателе полезности «+8».
В текущем сезоне КХЛ нападающий провёл 15 матчей за «Северсталь», в которых набрал 3 (1+2) очка. Также в его активе 2 матча и 3 (1+2) очка за «Молот Прикамье».
Всего за два сезона Николишин провёл за«Северсталь» 29 игр, в которых набрал 8 (3+5) результативных баллов при показателе полезности «-2».
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