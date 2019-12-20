«Тампа» — «Даллас»: Радулов забросил 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». Идёт первый период, счёт равный — 1:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу в составе «Старз» на 5-й минуте первого периода при игре в большинстве забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентами выступили Тайлер Сегин и Йон Клингберг. Эта шайба стала для 33-летнего форварда 10-й в сезоне.

Видео гола Радулова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Радулова в НХЛ 417 матчей, в которых он набрал 323 очка, забросив 131 шайбу и сделав 192 результативные передачи.

Напомним, «Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В 35 матчах команда набрала 42 очка.