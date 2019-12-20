«Тампа» — «Даллас»: Сергачёв забросил пятую шайбу в сезоне, пробив Худобина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». Завершился первый период, счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Первую шайбу в составе «Лайтнинг» на 13-й минуте первого периода при игре в большинстве забросил российский защитник Михаил Сергачёв, ассистентами выступили форварды Тайлер Джонсон и Ондржей Палат. Эта шайба стала для 21-летнего хоккеиста пятой в сезоне. Ворота «Далласа» защищает его соотечественник Антон Худобин.

Видео гола Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету Сергачёва в НХЛ 191 матч, в которых он набрал 89 очков, забросив 20 шайб и сделав 69 результативных передач.