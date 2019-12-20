Форвард «Филадельфии» Воробьёв в матче с «Баффало» забил первый гол в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимает «Баффало Сэйбрз». Идёт второй период, счёт — 3:0 в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 14-й минуте первого периода открыл российский нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв. Ему ассистировали Филипп Майерс и Трэвис Конечны. Эта шайба стала для 22-летнего форварда первой в сезоне и второй за карьеру в НХЛ.

Видео гола Воробьёва можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл 11 матчей за основную команду «Филадельфии», отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и отсутствии штрафных минут. В среднем он проводит на площадке около девяти минут за матч.