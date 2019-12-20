Проворов забил 8-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:0 в пользу гостей. Четвёртую шайбу за хозяев забросил Иван Проворов с передачи Трэвиса Конечны и Шона Кутюрье.

Видео с голом Проворова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Проворов забил восьмой гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 22 очка (8+14), которые он набрал за 35 игр. Ранее в этом же матча отличился россиянин Михаил Воробьёв. Ему ассистировали Филипп Майерс и Трэвис Конечны. Эта шайба стала для 22-летнего форварда первой в сезоне и второй за карьеру в НХЛ.