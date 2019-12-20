«Оттава» — «Нэшвилл». Анисимов забил 6-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов забил гол под занавес второго периода. Результативными передачами отметились Тайлер Энниси и Рон Хейнси.

Видео с голом Анисимова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Анисимов забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ. В 18 матчах нынешнего сезона игрок набрал 7 очков (6+1).

Всего за карьеру в НХЛ Анисимов провёл 721 матч, в которых забил 169 голов и сделал 185 результативных передач.