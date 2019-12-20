«Даллас» в овертайме обыграл «Тампу» благодаря голу и передаче Радулова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв забил гол и сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 16 сейвов, пропустив 4 гола.

Таким образом, «Тампа» потерпела второе поражение за последние три игры. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три матча.