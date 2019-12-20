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«Даллас» в овертайме обыграл «Тампу» благодаря голу и передаче Радулова

«Даллас» в овертайме обыграл «Тампу» благодаря голу и передаче Радулова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Денис Гурьянов отметился результативной передачей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Михаил Сергачёв забил гол и сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 16 сейвов, пропустив 4 гола.

Таким образом, «Тампа» потерпела второе поражение за последние три игры. «Даллас» в свою очередь одержал вторую победу за последние три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 А. Радулов (Сегин, Клингберг) – 04:09' (5x4)   1:1 Сергачёв (Джонсон, Палат) – 12:58' (5x4)   2:1 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 15:24' (5x4)   3:1 Палат (Сергачёв, Шаттенкирк) – 23:22' (5x5)   3:2 Факса (Клингберг, Гурьянов) – 37:57' (5x5)   3:3 Дикинсон (Кольяно, Полак) – 55:42' (5x5)   3:4 Сегин (А. Радулов) – 63:00' (3x3)
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