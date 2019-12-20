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Голы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Нэшвилл»

Голы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забросил шайбу. Форвард Артём Анисимов также забил гол.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на площадке 13 минут и 24 секунды и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Оттава» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Нэшвилл» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Смит (Туррис) – 11:16' (5x5)   1:1 Уайт (Тирни, Боровецки) – 23:02' (4x4)   2:1 Наместников (Пажо) – 23:52' (4x5)   3:1 Анисимов (Эннис, Хейнси) – 38:41' (5x5)   4:1 Ткачук (Пажо, Дюклер) – 41:20' (5x4)   4:2 Гримальди (Дюшейн, Эллис) – 41:35' (5x5)   4:3 Джохансен (Эллис, Дюшейн) – 49:39' (5x4)   4:4 Йози – 53:07' (5x5)   5:4 Дюклер (Шабо, Пажо) – 62:40' (4x3)
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