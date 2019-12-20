Голы Наместникова и Анисимова помогли «Оттаве» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забросил шайбу. Форвард Артём Анисимов также забил гол.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на площадке 13 минут и 24 секунды и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Оттава» одержала первую победу после двух поражений подряд. «Нэшвилл» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Бостон Брюинз».