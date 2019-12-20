Голкипер «Айлендерс» Варламов признан первой звездой матча с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.
Первой звездой признан голкипер «Айлендерс» Семён Варламов. Российский вратарь отразил 27 бросков из 29, а в серии буллитов пропустил всего одну шайбу, справившись с попытками Чарли Койла и Брэда Маршана.
Второй звездой признан защитник «Бостона» Тори Крюг. Американский защитник реализовал двойной численный перевес и помог «Бостону» перевести игру в дополнительное время. Замкнул тройку лучших защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу.
Варламов вытащил шайбу из пустого угла после броска Бьорка. Видео
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