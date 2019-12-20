4 очка Кейна помогли «Чикаго» победить «Виннипег»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, который записал на свой счёт гол и сделал три результативные передачи.
Таким образом, «Виннипег» потерпел второе поражение подряд. «Чикаго» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Колорадо Эвеланш».
Турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Нюландер (Кейн, Строум) – 00:59' (5x5) 1:1 Пулман (Элерс, Моррисси) – 25:09' (5x5) 1:2 Кубалик (Кейн) – 40:37' (5x5) 1:3 Густафссон (Кейн) – 50:58' (5x4) 1:4 Кейн (Нюландер, Боквист) – 56:39' (5x5)
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