4 очка Кейна помогли «Чикаго» победить «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, который записал на свой счёт гол и сделал три результативные передачи.

Таким образом, «Виннипег» потерпел второе поражение подряд. «Чикаго» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» сыграет с «Миннесотой Уайлд», а «Чикаго Блэкхоукс» встретится с «Колорадо Эвеланш».

Турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».